Fiorentina, Roma, Sinner e Paolini: le ultimissime

Niente da fare: dopo la sconfitta per 2-1 dell'andata, la Fiorentina pareggia 2-2 con il Betis Siviglia al Franchi e deve dire addio alla possibilità di giocarsi la vittoria della Conference League per la terza volta consecutiva.

Prosegue l'avvicinamento della Roma di Ranieri al Monday Night della 36a giornata di Serie A. Nuovo infortunio per Lorenzo Pellegrini, fermato da un problema muscolare a pochi giorni dalla sfida di Bergamo con l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Previsti per domani tutti gli esami strumentali del caso, per chiarire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero.

La corsa di Sinner agli Internazionali Bnl d'Italia Iinizierà al secondo turno contro Mariano Navone, che ha sconfitto all'esordio Federico Cinà in due set. La sfida andrà in scena sabato 10 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico, probabilmente in sessione serale.

Per la prima volta in carriera Jasmine Paolini ha conquistato in singolare il terzo turno agli Internazionali Bnl d'Italia. Per un posto agli ottavi di finale affronterà Ons Jabeur: gara in programma sabato 10 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico con orario ancora da definire.