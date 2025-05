Milan-Bologna, Real Madrid, Internazionali e Nba: le ultimissime

Nessuna rivoluzione in vista per il Milan, con due soli dubbi per Conceicao: in difesa è ballottaggio tra Gabbia e Thiaw, mentre in avanti tra Gimenez e Jovic, con il messicano apparentemente in vantaggio. Squalificato Leao, ci sarà Joao Felix al suo posto con Pulisic. Italiano potrebbe optare per qualche staffetta in tutti i reparti anche in chiave finale di Coppa Italia.

A Madrid non hanno dubbi: è Xabi Alonso l'erede di Carlo Ancelotti alla guida al Real. "Il 25 maggio si chiude una delle epoche più gloriose. I successi di Carlo Ancelotti saranno impressi nell'oro nei libri di storia del calcio, non solo quelli del Real Madrid - scrive il quotidiano sportivo Marca -. Quindici titoli, superato il leggendario Miguel Muñoz. Il 25 maggio Ancelotti saluterà il Real Madrid e darà inizio a una nuova era sotto la guida di Xabi Alonso. Queste le parole di Marca.

Ultimo torneo di tennis a Roma per Fabio Fognini e Flavia Pennetta non riesce a trattenere le lacrime. L'ex tennista 43enne era presente agli Internazionali d'Italia per sostenere il collega sposato nel 2016 e dal quale ha avuto tre figli: Federico, Farah e Flaminia. Fognini ha giocato contro il britannico Jacob Fearnley, numero 57 del mondo, nel primo turno, perdendo in due set con il punteggio di 6-2, 6-3.

Minnesota non sbaglia in casa e pareggia i conti con Golden State: adesso la serie nella semifinale dei playoff Nba della Conference ovest è sul punteggio di 1-1. Sorpresi in casa in gara 1, i Timberwolves hanno tenuto sotto controllo la seconda sfida e sono andati a vincere 117-93.