Roma, Juve, Internazionali d'Italia ed Europa League: le ultimissime

Dan Friedkin nella tarda mattinata di oggi è tornato al Fulvio Bernardini dopo molti mesi di assenza dalla Capitale. Ha incontrato il direttore sportivo giallorosso Ghisolfi e i componenti societari del club. Scontato l’incontro nelle prossime ore anche con Claudio Ranieri. Possibile anche un saluto alla squadra, o in ogni caso ai leader dello spogliatoio.

Tutti vogliono Osimhen, in Arabia Saudita e anche in Italia, l’unico paese in cui non è valida la clausola rescissoria da 75 milioni di euro inserita nel suo contratto con il Napoli fino al 2026. Cristiano Giuntoli però sta provando a portarlo anche alla Juventus ed è pronto a investire 85 milioni di euro tra base fissa e bonus.

Arina Sabalenka show all’esordio sulla terra rossa di Roma. La numero uno del ranking Wta, approda agilmente al terzo turno degli Internazionali d’Italia dopo aver superato in due set la russa Anastasia Potapova con il punteggio di 6-2 6-2.

Il verdetto del campo è stato inconfutabile, eppure l’Athletic Bilbao critica in maniera veemente l’arbitraggio di Siebert. La squadra basca è stata eliminata dal Manchester United in semifinale, l’accesso degli inglesi alla finale di Europa League al termine della partita ha generato numerose polemiche per la direzione arbitrale che - secondo i baschi - avrebbe favorito in maniera clamorosa la formazione inglese.