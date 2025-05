Milan-Bologna, Roma, Serie A e Internazionali d'Italia: le ultimissime

Pulisic e la doppietta di Gimenez, così il Milan ribalta il Bologna. A San Siro finisce 3-1, alla squadra di Italiano non basta il gol di Orsolini al 49'. Brutto stop per la squadra di Italiano in ottica corsa Champions e finale di Coppa Italia prossimo appuntamento da giocare all'Olimpico sempre contro il Milan.

Lorenzo Pellegrini si è fermato per un infortunio muscolare accusato a Trigoria in allenamento. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare con interessamento del tendine. I tempi di recupero sono da valutare ma la stagione per lui è ormai finita.

La Lega Serie A ha ufficializzato la programmazione parziale della 37esima giornata: tutte le partite della penultima giornata di campionato si giocheranno domenica 18 maggio. Nei prossimi giorni saranno comunicati gli orari. Si giocheranno in contemporanea le partite con le squadre che condividono gli stessi interessi di classifica, quindi la lotta scudetto tra Napoli e Inter, quella per i piazzamenti europei e quella per la salvezza.

Lorenzo Musetti ha esordito con una vittoria agli Internazionali BNL d’Italia, superando Virtanen. Ora trova sulla sua strada lo statunitense Brandon Nakashima: la sfida andrà in scena domenica 11 maggio sul Centrale del Foro Italico, con orario ancora da definire.