Lazio-Juve, Serie B, Internazionali e Giro d'Italia: le ultimissime

Due dubbi per Baroni in vista di stasera: Gila oppure Gigot e Isaksen oppure Lazzari. Non recupera Tavares. Confermato anche il doppio centravanti con Dia-Castellanos. Nella Juve in avanti la coppia Nico Gonzalez-Kolo Muani. Vlahovic è tra i convocati, Koopmeiners invece non parte per Roma.

Boccata d'ossigeno per la Samp, che vince lo scontro diretto con la Salernitana grazie all'acuto di Meulensteen, ma che oggi si giocherebbe l'eventuale play-out con il Frosinone, ko a Palermo, mentre a salvarsi sarebbe il Brescia, che riacciuffa in extremis il Modena. Festa nella festa per il Catanzaro, che passa sul campo di un Sassuolo appagato, e che alza comunque la Coppa Nexus, qualificandosi aritmeticamente per i play-off, come i rosanero, vittoriosi sui ciociari.

Lorenzo Musetti ha esordito con una vittoria agli Internazionali BNL d’Italia, superando in due set il qualificato Virtanen davanti al pubblico del Campo Centrale. Adesso l’asticella si alza per il carrarino, che trova sulla sua strada lo statunitense Brandon Nakashima, 28^ testa di serie. La sfida tra Lorenzo Musetti e Brandon Nakashima andrà in scena domenica 11 maggio sul Centrale del Foro Italico, con orario ancora da definire.

Pur senza regalare eccessive emozioni, la Durazzo-Tirana con cui è cominciato il Giro d'Italia numero 108 concede diversi spunti di riflessione. Impeccabile la Lidl-Trek, che negli ultimi quaranta chilometri ha preso in mano la situazione prima scremando il gruppo (grazie anche ad un brillante Ciccone) e poi lanciando Pedersen come meglio non avrebbe potuto.