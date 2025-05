Empoli-Parma, Roma, Internazionali d'Italia e Gianni Vasino: le ultimissime

Alle 20.45 scendono in campo Empoli e Parma. Queste le probabili formazioni: EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito. PARMA (3-5-2): Suzuki; Balogh, Leoni, Valenti; Delprato, Sohm, Keita, Ondrejka, Valeri; Pellegrino, Bonny.

Claudio Ranieri torna a parlare a Trigoria e la conferenza inizia, ovviamente, dalla presenza di Dan Friedkin a Roma. La partita con l'Atalanta di lunedì può, almeno inizialmente, aspettare: "Il nostro è stato un buonissimo incontro, ha fatto i complimenti a tutta la squadra. Vuole far bene, sa bene che ha sbagliato qualcosa e vuole correggere. Se parliamo dell'Atalanta e della possibilità che abbiamo ve ne sarei grato".

Buona la prima per Matteo Berrettini, che ha esordito con un successo agli Internazionali BNL d’Italia. Il tennista azzurro ha superato in due set lottati Jacob Fearnley, ora se la vedrà al terzo turno contro il vincente del match Bublik-Ruud. Il match andrà in scena lunedì 12 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico, con orario e avversario ancora da definire.

Il mondo del giornalismo sportivo è in lutto: è scomparso a 88 anni Gianni Vasino, volto noto nel mondo del calcio e inviato storico di 90' minuto. Nato a Serravalle di Berra, nel Ferrarese il 5 novembre 1936, Vasino si era trasferito con la famiglia a Sanremo, dove mosse i primi passi nel mondo del giornalismo collaborando con alcuni quotidiani locali. E' stato Paolo Valenti a volerlo nel team di 90º minuto, trasmissione con cui raggiunse una vasta notorietà.