Empoli-Parma, Lazio-Juve, Como-Cagliari e Internazionali d'Italia: le ultimissime

L'Empoli raccoglie tre punti fondamentali al Castellani nello scontro salvezza con il Parma: il match si apre grazie alla rete di Fazzini (12'), poi nella ripresa Djuric firma il pareggio. Di Anjorin all'86' il gol della vittoria. L'Empoli esce così dalla zona retrocessione con 28 punti, superando momentaneamente il Lecce, atteso dallo scontro diretto con il Verona. Il Parma, invece, resta a 32 punti, a cinque lunghezze dai salentini.

All'Olimpico la Lazio agguanta il pareggio nel recupero contro la Juventus e mantiene apertissima la corsa alla Champions League: i bianconeri, passati in vantaggio con Kolo Muani al 51', restano in dieci dopo l'espulsione di Kalulu e al 90+6' subiscono il gol del defintivo 1-1 da Vecino.

Sesta vittoria consecutiva: il Como di Fabregas, fresco di elezione come miglior allenatore del mese di aprile, è inarrestabile. Al Sinigaglia battuto 3-1 il Cagliari di Nicola, alla seconda sconfitta consecutiva e non ancora aritmeticamente salvo. A segno Adopo per il vantaggio degli ospiti, la ribaltano Caqueret, Strefezza e Cutrone.

Ritorno in campo con vittoria per Jannik Sinner. Dopo i tre mesi di sospensione, dal 9 febbraio al 4 maggio, il numero uno al mondo fa il suo esordio agli Internazionali d'Italia battendo l'argentino Mariano Navone: 6-3, 6-4 il punteggio dopo un'ora e 39' di partita.