Torino-Inter, Atalanta-Roma, Internazionali e Giro d'Italia: le ultimissime

Niente Torino per Lautaro, Pavard, Frattesi e Mkhitaryan che hanno proseguito i loro lavori personalizzati. Nove cambi per Inzaghi rispetto al Barcellona: in porta Martinez, coppia d'attacco Correa-Taremi. Nel Torino giocano Lazaro, Vlasic ed Elmas alle spalle di Adams.

La Roma non potrà contare sul seguito dei propri tifosi nel posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. A causa del divieto di trasferta, anche al Gewiss Stadium di Bergamo non saranno presenti tifosi giallorossi. Così, in occasione della sfida contro l'Atalanta, le due società hanno pensato di riservare il settore ospiti ad attività sociali e no-profit.

Daniil Medvedev vince il terzo turno e vola agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. Il russop batte in due set l'australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 6-4, 6-1. Agli ottavi incontrerà il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti e Brandon Nakashima

Joshua Tarling, campione britannico di specialità, si è imposto con il tempo di 16’07” precedendo di appena un solo secondo Primoz Roglic. La seconda frazione, la prima delle due cronometro in programma in questo Giro d’Italia, ha dunque regalato emozioni anche per via del suo tracciato cittadino disegnato tra le vie di Tirana.