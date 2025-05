Napoli-Genoa, Verona-Lecce, Udinese-Monza e Internazionali d'Italia: le ultimissime

Il Napoli vuole ipotecare lo Scudetto. La squadra di Antonio Conte nella terz'ultima giornata di campionato ospiterà il Genoa. Probabili formazioni: NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Anguissa, Lobotka; Politano, Raspadori, McTominay; Lukaku. GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Messias, Vitinha; Pinamonti.

La sfida delle 15 fra Hellas Verona e Lecce finisce 1-1. Corsa salvezza ancora aperta: gli scaligeri restano vicinissimi all'obiettivo. Succede tutto nel primo tempo: pugliesi avanti con Krstovic al 24', risponde Coppola nei minuti di recupero.

A quattro mesi di distanza dall'ultima volta, il Monza torna a vincere in Serie A: 2-1 in casa dell'Udinese. Caprari sblocca la partita all'inizio della ripresa, Lucca riporta la partita in parità con un gran gol, ma al 90' Keita Baldé segna la rete decisiva. Interrotta la strisca di risultati utili consecutivi di Runjaic.

Lorenzo Musetti scalda i cuori italiani nella giornata odierna degli Internazionali BNL d'Italia a Roma: nel terzo turno del Masters 1000 capitolino, il numero 9 del mondo ha centrato l'accesso agli ottavi di finale eliminando lo statunitense Brandon Nakashima, 29° del ranking Atp, con il punteggio di 6-4-6-3. Il toscano ora affronterà il russo Daniil Medvedev per un posto nei quarti di finale.