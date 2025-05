Atalanta-Roma, Venezia-Fiorentina, Sinner e Giro d'Italia: le ultimissime

Nell'ultima partita della 36^ giornata l'Atalanta ospita la Roma. Gasperini ha ancora alcuni dubbi, Ranieri risponde con la stessa formazione che ha battuto la Fiorentina, ad eccezione di Pellegrini (stagione finita): al suo posto Pisilli.

Nel match di oggi alle 18.30, il Venezia ospita la Fiorentina appena eliminata dalla Conference. Per Di Francesco dubbi in attacco; Yeboah pare in largo vantaggio su Oristanio. In casa viola, dubbi a centrocampo: Palladino come mezz'ala ha provato tutti, anche Folorunsho.

Sinner torna in campo oggi. La sfida tra Jannik Sinner e Jesper De Jong andrà in scena oggi come terzo match sul Campo Centrale del Foro Italico non prima delle ore 15:00.

Lorenzo Fortunato e Pello Bilbao in fuga solitaria dalla penultima salita di giornata avevano accarezzato il sogno di vincere la terza tappa che invece come da pronostico, alla fine, è andata a Mads Pedersen che ha così bissato il successo della prima frazione. Il campione del mondo 2019 questa volta si è imposto su Strong ed Aular