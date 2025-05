Atalanta-Roma, Venezia-Fiorentina, Sinner e Coppa Italia: le ultimissime

Si interrompe la striscia di risultati utili consecutivi della Roma di Ranieri che durava dal 15 dicembre scorso: i giallorossi perdono a Bergamo contro l'Atalanta di Gasperini che si qualifica aritmeticamente per la Champions League della prossima stagione. Dea avanti con Lookman al 9', pareggia Cristante al 32'. Il gol della vittoria è firmato Sulemana al 76'.

Finisce 2-1 al Penzo. Il Venezia completa la rimonta ed esce dopo 8 mesi dalla zona retrocessione. Le reti arrivano tutte nel corso della ripresa. Candé all'ora di gioco e Oristanio al 68' portano il Venezia sul 2-0. Di Mandragora il gol che riapre la partita al 77'.

Sinner batte De Jong e vola agli ottavi degli Internazionali di Roma. Il campione azzurro vince in due set al Foro Italico: 6-4, 6-2 il punteggio finale contro l'olandese. Ora la sfida a Cerundolo che si giocherà domani, martedì 13 maggio, non prima delle 15.

La finale di Coppa Italia sarà diretta da Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. È ufficiale la designazione arbitrale per Milan-Bologna, ultimo atto della competizione tricolore. Seconda finale consecutiva per il fischietto romano, che l'anno scorso vestì i panni di quarto ufficiale in occasione di Atalanta-Juventus, sfida vinta di misura dalla squadra allenata da Massimiliano Allegri.