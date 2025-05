Sinner, Musetti, Lobotka e Juve: le ultimissime

vola ai quarti di finale degli. Grande partita, di livello, contro un ottimo Francisco Cerundolo. Finisce 2-0. Primo set equilibrato terminato solo al tiebreak, comandato da Jannik. Nel secondo set finisce 6-3..

Lorenzo Musetti si conferma uno dei grandi protagonisti degli Internazionali BNL d’Italia. Reduce dal debutto in top 10, l’azzurro ha confermato la sua testa di serie al Foro Italico ed è approdato ai quarti senza perdere set. Eliminato anche Daniil Medvedev, ex campione del torneo.

"Stanislav Lobotka si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato un trauma contusivo/distorsivo alla caviglia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo". Lo comunica il Napoli attraverso una nota ufficiale.

Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato 14 giocatori dopo le gare della 36ª giornata di campionato. Campionato finito per il difensore della Juventus, Pierre Kalulu, fermato per due turni dopo l'espulsione contro la Lazio "per avere, al 15’ del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una manata alla nuca un calciatore avversario”.