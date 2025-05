Serie A, Roma-Milan, Fiorentina e Serie C: le ultimissime

Alla vigilia del prossimo weekend, l'AIA ha reso note ufficialmente le designazioni arbitrali per la 37a giornata, la penultima della Serie A 2024/25. Toccherà a Daniele Doveri della sezione di Roma dirigere il delicatissimo incontro del "Tardini" tra Parma e Napoli, ancora all'inseguimento dei rispettivi obiettivi. Dopo le polemiche di Bergamo, la Roma ritroverà Piccinini della sezione di Forlì contro il Milan di Conceiçao. Inter-Lazio, invece, è stata affidata a Chiffi di Padova.

In vista di Roma-Milan, sfida valida per la 37esima giornata di Serie A, è stata disposta la chiusura del settore ospiti dello stadio Olimpico. Non ci saranno, dunque, i tifosi rossoneri in occasione del penultimo turno di campionato.

La Fiorentina ha annunciato il rinnovo del contratto di Pietro Comuzzo: il difensore ha firmato un prolungamento con il club viola fino al 2029, con opzione 2030.

Serie C: Fuori tutte le terze classificate della regular season, al pari della vincitrice della Coppa Italia di categoria, mentre è tutto pronto per l'esordio negli spareggi promozione di Vicenza, Ternana e Audace Cerignola. Il Pescara di Silvio Baldini, inserito nuovamente tra le teste di serie dopo aver eliminato il Catania di Toscano, ha pescato la Vis Pesaro di Roberto Stellone.