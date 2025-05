Sinner, Musetti, Juve e Liga: le ultimissime

Per la prima volta in carriera Jannik Sinner giocherà la semifinale degli Internazionali BNL d'Italia. La sfida tra l'altoatesino e Tommy Paul andrà in scena oggi 16 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico non prima delle ore 20:30. La gara sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv, su TennisTv e in diretta in chiaro su Rai 2.

Lorenzo Musetti è in semifinale agli Internazionali BNL d’Italia. La sfida tra l'italiano e Alcaraz è in programma oggi, 16 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico, non prima delle 15:30. La gara sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv, su TennisTv e in diretta in chiaro su Rai 2.

Francisco Conceiçao si allontana dalla Juventus. L'esterno offensivo portoghese, arrivato in prestito oneroso dal Porto la scorsa estate, potrebbe lasciare il club bianconero dopo il Mondiale per Club. Secondo quanto riportato dal quotidiano lusitano A Bola, la Vecchia Signora avrebbe già deciso di non attivare l'opzione di acquisto che vale 30 milioni di euro.

Attimi di paura prima del derby catalano tra Espanyol e Barcellona. Nei pressi dell'RCDE Stadium prima dell'inizio della sfida, un'auto ha investito un gruppo di tifosi dell'Espanyol che stavano aspettando l'arrivo del pullman della squadra, circa un'ora e mezza prima del fischio d'inizio. Sarebbero 13 i tifosi rimasti feriti.