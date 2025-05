Musetti-Alcaraz, Errani-Paolini, Roma e Nba: le ultimissime

Niente da fare per Musetti: in finale agli Internazionali d'Italia ci va Alcaraz che chiude il tie-break sul 7-4 e batte così l'azzurro in due set (6-3, 7-6). Lo spagnolo sfiderà ora per il titolo di Roma il vincitore della sfida tra Jannik Sinner e Tommy Paul.

Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano la finale del doppio femminile agli Internazionali d'Italia. Sul campo centrale del Foro Italico la coppia azzurra batte le russe Andreeva e Shnaider, rivali nella finale olimpica della scorsa stagione, senza problemi: 6-4, 6-4 il punteggio finale che fa volare le due azzurre.

Un tifo a senso unico. Per Roma-Milan, l'ultima partita interna della stagione che coincide con il saluto a Claudio Ranieri, l'Olimpico sarà completamente a tinte giallorosse. A seguito del divieto di trasferta per i tifosi del Milan, il club ha messo in vendita i biglietti per il settore ospite, cioè i Distinti Nord-Ovest.

I Denver Nuggets non cedono, sono ancora in corsa per la vittoria dell'NBA e lo dimostrano con una prestazione di carattere in Gara-6 delle semifinali della Western Conference. Al Ball Arena, la squadra del Colorado supera gli Oklahoma City Thunder 119-107, pareggiando così la serie sul 3-3 e si regala l'ennesima gara-7 di questi playoff.