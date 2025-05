Sinner, Roma, Genoa e Bologna: le ultimissime

Braccia al cielo ed esultanza sobria, Sinner batte Paul in tre set (1-6, 6-0, 6-3) e raggiunge Alcaraz nella finale degli Internazionali d'Italia. Dopo 47 anni (Panatta nel 1978) un italiano torna a giocarsi la finalissima del torneo di Roma, è Jannik a fare la storia. .

La Roma, attraverso il proprio sito ufficiale, ha dato notizia dell'esito dell'intervento di Lorenzo Pellegrini: "L'intervento chirurgico a cui si è sottoposto oggi il calciatore Lorenzo Pellegrini al tendine è perfettamente riuscito. Nei prossimi giorni Lorenzo comincerà la riabilitazione a Trigoria". Dopo il rientro in Italia, Pellegrini inizierà subito la riabilitazione per farsi trovare così pronto il prima possibile in vista della nuova stagione.

"Se rimango al Genoa? Da quando sono arrivato ho sempre parlato chiaro con il direttore e con il nuovo presidente. Sono molto felice e contento al Genoa. Non c’è ragione per non continuare, ho sempre detto che sono contento e che dobbiamo andare avanti, ma vorrei che si parlasse più della crescita dei giocatori che di me". Così Patrik Vieira alla vigilia di Genoa-Atalanta, gara valida per la penultima giornata di Serie A.

In occasione delle prove libere i giocatori del Bologna e il tecnico Vincenzo Italiano hanno fatto visita al Paddock del circuito di Imola. Insieme a loro c'era anche la Coppa Italia, riconquistata dopo 51 anni dall'ultima volta. Tutta la squadra al completo ha scattato una foto con Kimi Antonelli, giovane pilota della Mercedes, tifoso del Bologna e che corre per la prima volta nel suo Gran Premio di casa.