Inter-Lazio, Roma-Milan, Parma-Napoli e Sinner: le ultimissime

Emozioni a non finire a San Siro. Segna Bisseck allo scadere del primo tempo, poi entra Pedro e fa 1-1. La squadra di Inzaghi di nuovo avanti con Dumfries, ma poi su rigore l'ex Barcellona da 2-2. Occasioni nel finale, espulsi Baroni e Inzaghi. Per lo scudetto tutto rimane in gioco all'ultima giornata. Così come per l'Europa.

La Roma fa 3-1 all'Olimpico contro il Milan. Mancini sblocca la sfida dopo tre minuti e Joao Felix pareggia nel finale di primo tempo, nonostante l'inferiorità numerica dopo l'espulsione di Gimenez. Paredes nella ripresa si inventa il gol del nuovo vantaggio. Nel finale, Bryan Cristante chiude il discorso.

Al Tardini di Parma il Napoli non va oltre lo 0-0, colpendo tre traverse ma non riuscendo a trovare il gol. La squadra di Conte, espulso sul finale, resta comunque in vetta grazie al pareggio dell'Inter contro la Lazio. Occhi puntati sull'ultima giornata.

Alcaraz batte Sinner e si laurea per la prima volta campione agli Internazionali d'Italia. Lo spagnolo in un'ora e 43 minuti supera l'azzurro in due set 7-6(5), 6-1. Quarta vittoria consecutiva dello spagnolo contro il numero uno del mondo, la settima su undici incroci. L'eventuale rivincita è programmata a Parigi, al Roland Garros.