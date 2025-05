Serie A, Sinner, Abodi, Nba: le ultimissime

Oggi, lunedì 19 maggio, verranno decise le date dell'ultima giornata di campionato. Ancora tantissimi verdetti in ballo, tra cui quello dello Scudetto con Napoli e Inter che scopriranno quando scenderanno in campo.

Ritengo che quella presa dal presidente Bedin sia stata una decisione saggia ed equilibrata, ma per esprimere un giudizio definitivo voglio prima confrontarmi, per quel che vale, con la federazione per avere il suo orientamento". Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, sulla bufera serie b a margine dell'evento per la Giornata internazionale ONU dedicata al Fair Play in Senato.

Sinner ha rinunciato all'Atp 500 di Amburgo (in programma dal 17 al 24 maggio) cancellandosi dall’entry list come Lorenzo Musetti per concentrare le sue energie sul Roland Garros, torneo in agenda dal 25 maggio all’8 giugno sulla terra rossa di Parigi. La rinuncia ad Amburgo riguarda principalmente la gestione fisica.

Playoff NBA: OKlahoma travolge Denver in Gara 7 e vola in finale di Western Conference. Gilgeous-Alexander guida i Thunder alla vittoria: ora la sfida decisiva contro Minnesota per un posto nelle NBA Final.