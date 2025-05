Napoli-Cagliari, Juve, Farioli e Gauff: le ultimissime

Il Napoli si gioca il quarto Scudetto della propria storia ospitando il Cagliari venerdì sera alle 20:45. Per la partita, la vendita dei biglietti è attiva oggi dalle 15. I prezzi dei biglietti vanno dai 220 euro (175 per i possessori di Fidelity Card) della Tribuna Posillipo Premium, ai 45 euro delle curve inferiori. Promozioni per quanto riguarda la Tribuna Family, con gli adulti che potranno acquistare il biglietto a 14 euro, gli under-12 a 10.

Come noto ormai la Juve ha messo gli occhi su Victor Osimhen. Il club è pronto a spingersi fino a 85 milioni (tra quota fissa e bonus), dieci in più quindi della clausola rescissoria da 75 valida però soltanto per l’estero. Una parte delle risorse arriverà dalla cessione di Vlahovic, dalla quale la Juve conta di ricavare 40-50 milioni.

Francesco Farioli lascia l'Ajax: il tecnico italiano ha comunicato alla società olandese la sua decisione, arrivata all'indomani della fine della stagione. "Essere il primo allenatore non olandese dell'Ajax dal 1998 e il primo italiano in assoluto del club è stato un privilegio assoluto", le parole di Farioli.

Durante la telecronaca della finale femminile degli Internazionali BNL d'Italia tra Jasmine Paolini e Coco Gauff, Adriano Panatta ha duramente criticato la tennista americana. A prendere le difese di Gauff è stata proprio la sua avversaria, Jasmine Paolini: "Onestamente penso che ci sia poco da criticare. Stiamo parlando di una ragazza che ha 21 anni e ha già vinto uno Slam".