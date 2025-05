Jurgen Klopp non sarà il nuovo allenatore della Roma. A smentire le voci riguardo l'approdo dell'ex tecnico del Liverpool sulla panchina giallorossa è stato l'agente dello stesso Klopp, Mark Kosicke, che in un'intervista rilasciata a WinWinAllSports ha dichiarato in maniera netta: "La notizia relativa a Klopp come nuovo allenatore della Roma non è vera”.

Si ferma al primo turno delle qualificazioni l'avventura di Fabio Fognini al Roland Garros, secondo torneo Slam stagionale. Il tennista azzurro, settima testa di serie del tabellone cadetto, potrebbe infatti aver giocato la sua ultima partita in carriera sulla terra rossa di Parigi: lo ha battuto in due set lo statunitense Nicolas Moreno De Alboran

«Le denunce sono importanti per tutelare il calcio sano, abbiamo agito attraverso uno strumento che il legislatore ci ha dato per tutelare lo sport che tutti amiamo. Siamo così riusciti ad acquisire elementi importanti, utilissimi per le indagini». Le parole del capo della procura di Bari, Roberto Rossi, tradiscono un moto di soddisfazione per un’inchiesta lunga e laboriosa contro le curve violente che ha portato all’arresto di 4 pseudo tifosi del Foggia accusati di intimidazioni e minacce ai vertici del Calcio Foggia e in più all’emissione di 52 daspo “fuori contesto” da parte del questore di Foggia.

Emozioni a non finire nei quarti di finale dei playoff scudetto in Serie A. Trento si riscatta e pareggia la serie (ora sull'1-1) contro l'Olimpia Milano. Dopo la sconfitta in gara 1, l'Aquila di coach Galbiati sfrutta il fattore campo della 'Il T Quotidiano Arena' e batte i campioni d'Italia in carica per 70-67