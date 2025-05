Farioli, Lazio, Bologna e Callejon: le ultimissime

Francesco Farioli si è dimesso dal ruolo di allenatore dell'Ajax. Intervistato da Ziggo Sport, ha parlato del suo futuro ma vorrebbe un'esperienza in Serie A o in Premier League. "Non mi interessa quanto sia grande il prossimo club. All'Ajax non contava il marchio o il logo, ma il modo di fare le cose. Devo trovare un club disposto a lottare insieme per qualcosa".

Appuntamento fissato, si vedranno dopo il Lecce. Pedro e la Lazio parleranno concretamente di rinnovo. Sul tavolo c’è il prolungamento fino al 2026, se con o senza opzione futura si vedrà. Non è escluso che venga considerata e inserita. In più ci sarà l’ingaggio da concordare. Oggi guadagna 2,2 milioni più bonus.

Nicolò Casale è un giocatore del Bologna. Il club emiliano ha riscattato ufficialmente il cartellino del difensore dalla Lazio. Il giocatore, quindi, ha firmato un contratto valido fino al 2028.

José Maria Callejon si ritira. L'esterno spagnolo classe 1987 disputerà sabato 24 maggio la sua ultima partita da calciatore professionista, con la maglia del suo Marbella. A comunicarlo è stato lo stesso club, che nella nota relativa alla vendita dei biglietti, ha invitato i tifosi ad assistere al "ritiro professionale della leggenda del calcio Josè Callejon".