Europa League, Serie A, Nba e Giro d'Italia: le ultimissime

Per l'ultimo atto dell'Europa League, sfida tutta inglese tra Tottenham e United, in diretta da Bilbao oggi alle 21 Postecoglou non rinuncia a Son davanti, in porta Vicario con l'altro azzurro Udogie titolare a sinistra. Amorim dovrebbe affidarsi a Hojlund, con Diallo dal 1' e Garnacho inizialmente in panchina. In difesa United senza De Ligt infortunato.

Designazioni Serie A: la partita-scudetto del Maradona dovrebbe andare (andrà) a Federico La Penna, forse il nome a sorpresa, ma solo per chi non se ne intende. A Como, invece, l’altro crocevia verso il titolo, ci dovrebbe essere (ci sarà) Massa. Entrambi sono nomi di garanzia, entrambi sono stati preparati, anche nelle designazioni delle ultime giornate, per arrivare a questo punto.

Si alza il sipario sulle finali della Eastern e Western Conference dei playoff Nba, con le sfide decisive che valgono l'accesso alle ambite Finals. Nella notte oltreoceano si è giocata gara 1, a Ovest, tra Oklahoma - reduce dalla vittoria contro Denver - e Minnesota, che ha eliminato i Golden State Warriors: successo schiacciante dei Thunder che, al Paycom Center, si sono imposti con un netto 114-88.

Crono spettacolo sotto la pioggia con traguardo ai piedi della Torre di Pisa. Vince il campione olandese di specialità Daan Hoole che precede Tarling di appena 7” e Hayter di 10”. Primi azzurri, Mattia Cattaneo quarto a 23” e Affini quinto a 24”.