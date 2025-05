Roma, Napoli, Del Piero e Sinner: le ultimissime

No Pioli, no Allegri e, stamattina, no Nuno Espirito Santo. Va detto che non è chiaro se l'allenatore del Nottingham sia stato effettivamente contattato o meno, ma sta di fatto che, ad oggi, non è nella short list dei Friedkin. Il casting, almeno ufficialmente, continua. E i tifosi della Roma aspettano l'annuncio.

Il Maradona si prepara all'eventuale festa scudetto. Il club ha chiesto alle autorità l’assegnazione dello spicchio disponibile del settore Ospiti al pubblico napoletano. Comune, Prefettura e Questura, nel frattempo, continuano a mettere a punto il piano relativo all’ordine pubblico cittadino: venerdì sarà istituita la cosiddetta Zona Azzurra, con limitazioni alla circolazione in centro e in zona stadio. Oltre ai tre maxischermi che proietteranno la partita, il clou resta l’organizzazione dell’eventuale parata della squadra sui bus scoperti in caso di trionfo.

Alex Del Piero è diventato ufficialmente allenatore. Lo ha annunciato lui stesso, sui social, con una serie di foto. L'ex leggenda della Juventus ha superato il corso di Coverciano per l'ottenimento della licenzia Uefa Pro.

Dopo la delusione in finale degli Internazionali d'Italia, Jannik Sinner è pronto per il Roland Garros. L'altoatesino è atteso oggi a Parigi, mentre domani, giovedì 22 alle ore 14, ci sarà il sorteggio del singolare maschile e femminile, e c’è grande attesa per conoscere il tabellone.