Milan, Berrettini, Atp 250 Ginevra e Roland Garros: le ultimissime

Manca solo la firma, che arriverà nelle prossime ore: Igli Tare sarà il nuovo direttore sportivo del Milan. Si legherà al club rossonero con un contratto biennale (più opzione per il terzo) da 800mila euro a stagione. L'ex dirigente della Lazio è l'uomo scelto dalla dirigenza rossonera per la ricostruzione del Milan, reduce da una stagione negativa e desideroso di ripartire.

Berrettini non parteciperà al Roland Garros. Matteo si arrende ancora una volta ai suoi addominali che gli stanno dando il tormento. Manca nello Slam parigino dal 2021, quattro edizioni. Sperava in un recupero miracoloso, ma non ce l’ha fatta. La notizia è arrivata a poche ore dal sorteggio.

A un mese di distanza dall'incrocio andato in scena al primo turno del Masters 1000 di Madrid, Matteo Arnaldi e Novak Djokovic si troveranno ancora una volta l'uno di fronte all'altro nei quarti di finale dell'Atp 250 di Ginevra. Il match andrà in scena giovedì 22 maggio sul Campo Centrale non prima delle ore 18:00.

Manca sempre meno all'inizio del Roland Garros, secondo Slam della stagione in programma sulla terra rossa parigina dal 25 maggio all'8 giugno. Intanto è già stato svelato il montepremi per l'edizione 2025 che vedrà un aumento del 5,21% rispetto allo scorso anno, per un totale di 56,35 milioni di euro rispetto ai 53,478 milioni dell’anno scorso.