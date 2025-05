Napoli, Serie B, Benvenuti e Roland Garros: le ultimissime

Antonio Conte ha parlato in conferenza alla vigilia di Napoli-Cagliari: “Si prova sicuramente tanta voglia di scendere in campo e giocare questa partita. Veniamo da una stagione bella stressante e chiaramente questa potrebbe essere l'ultima partita che chiude per me un'annata in una nuova piazza e in un nuovo ambiente dove sentiamo la responsabilità di regalare a Napoli e al tifoso napoletano qualcosa di storico”.

Comunicato della Figc sul caso Brescia. Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazioni della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare le società Brescia (Serie B) e Trapani (Girone C di Serie C), nonché i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti per una serie di violazioni di natura amministrativa. Il club è dunque a rischio penalizzazione, che verrà applicata in parte sulla classifica di quest'anno (adempimenti di febbraio) e in parte nella stagione successiva.

Funerali Nino Benvenuti: l'ultimo saluto nella chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma Nella Capitale le esequie dell'ex campione azzurro di pugilato, scomparso a 87 anni: tra la folla commossa anche Malagò e il ministro Abodi.

Berrettini non parteciperà al Roland Garros. Matteo si arrende ancora una volta ai suoi addominali che gli stanno dando il tormento. Sarà rimpiazzato da un lucky loser, come annunciato dall'ufficio stampa del torneo.