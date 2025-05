Roma, Napoli, Atp 250 Ginevra e Modric: le ultimissime

Ultima conferenza stampa da allenatore per Claudio Ranieri. Queste alcune delle sue parole: "Piano piano dobbiamo costruire una buonissima Roma per far sognare i nostri tifosi. Empatia per l'allenatore che verrà? Non penso a come verrà accolto, ma quando andrà via i tifosi saranno dispiaciuti".

In zona Fuorigrotta a Napoli, azione di “disturbo” da parte dei tifosi azzurri nei confronti dei giocatori del Cagliari. Circa 400 scooter, in un corteo ordinato, hanno percorso via Guglielmo Marconi fino all'Hotel Esedra, dove alloggiava il Cagliari Calcio. Il corteo, partito poco prima di mezzanotte, ha visto i tifosi suonare clacson, accendere fumogeni e lanciare petardi e fuochi d'artificio, accompagnati da cori da stadio.

Niente bis per Matteo Arnaldi, che sognava di replicare il clamoroso successo al Masters 1000 di Madrid su Novak Djokovic, ma che stavolta si arrende rapidamente al serbo, nei quarti di finale dell'Atp 250 di Ginevra.

Luka Modric lascia il Real Madrid. Al termine di una stagione deludente per i Blancos, il centrocampista croato non rinnoverà il contratto e si separerà dal club spagnolo dopo 12 anni insieme. Modric, che lascerà il Real Madrid insieme ad Ancelotti, giocherà la sua ultima partita al Bernabéu sabato 24 maggio, contro la Real Sociedad.