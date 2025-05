Milan-Monza, Bologna-Genoa, Lazio e Atp 500 Amburgo: le ultimissime

Dopo le due gare di ieri che hanno decretato la vittoria dello scudetto del Napoli, si continua oggi alle 20.45 con Milan-Monza. Queste le probabili formazioni: MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Reijnders, Jiménez; Pulisic, João Félix; Abraham. MONZA (3-5-2): Pizzignacco; Carboni, Brorsson, Palacios; Birindelli, Zeroli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Balde, Caprari.

Alle 18 invece, spazio a Bologna- Genoa, queste le probabili formazioni: BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Casale, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Ndoye, Fabbian, Cambiaghi; Castro. GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, De Winter, Martin; Masini, Badelj, Frendrup; Norton-Cuffy, Pinamonti, Vitinha.

Flavio Cobolli batte Tomas Etcheverry nella semifinale del torneo Atp 500 di Amburgo e vola in finale. Il tennista azzurro, numero 35 della classifica generale, si è imposto in tre set. Dopo aver perso il primo parziale 6-2, si è imposto imponendosi nel secondo set 7-5 e nel terzo 6-4. Il tennista italiano sfiderà in finale Rublev.

Ioannidis e la Lazio, un incontro di pensieri. Il greco può tornare in ballo se arriveranno offerte irrinunciabili per Castellanos. Da giorni rimbalzano rumors dall’Inghilterra, sarebbe entrato nel mirino di Wolverhampton, Newcastle, West Ham e Crystal Palace. Lotito ha pagato Taty 15 milioni (più 4 di bonus): per lasciarlo partire chiederebbe il doppio o poco meno. Un nuovo centravanti costerebbe 15-20 milioni.