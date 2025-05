Milan-Monza, Bologna-Genoa, Roma e Djokovic: le ultimissime

Il Milan batte 2-0 il Monza grazie ai gol di Gabbia e Joao Felix, ma arrivano comunque i fischi da parte del pubblico di casa. Si chiude una stagione deludente per i rossoneri che non giocheranno nelle Coppe europee l'anno prossimo. Non succedeva dalla stagione 2019-2020.

Il Bologna di Vincenzo Italiano, già qualificato per la prossima edizione dell'Europa League, cade tra le mura amiche contro il Genoa di Patrick Vieira, trascinato da Vitinha e da un super Lorenzo Venturino, prodotto del settore giovanile del Grifone e talento dell'Italia Under 19. Nel secondo tempo, un gran gol di Orsolini rende solo meno amaro il passivo.

Ottime notizie per la Roma dall'Inghilterra: è scattato l'obbligo di riscatto di 24 milioni di euro (bonus compresi) per Enzo Le Fée. Il Sunderland, infatti, ha vinto in rimonta per 2-1 (gol vittoria arrivato al 95') la finale playoff della Championship contro lo Sheffield United conquistando la promozione in Premier League.

Novak Djokovic trionfa all'Atp 250 di Ginevra: è il centesimo titolo della sua carriera. Il serbo è così diventato il terzo tennista nell’era Open a raggiungere questo traguardo dopo Roger Federer e Jimmy Connors. Il serbo è riuscito ad imporsi nella finale su Hubert Hurkacz, terminata dopo oltre tre ore di gioco con il punteggio di 5-7 7-6(2) 7-6(2).