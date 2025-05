Lazio, Roma, Juve e Milan: le ultimissime

Dubbio in attacco per Baroni, che pensa a Pedro titolare (in vantaggio nel ballottaggio con Isaksen) insieme a Dia e al ritrovato Zaccagni alle spalle di Castellanos. C'è ancora Tavares a sinistra. Giampaolo senza lo squalificato Tete Morente: possibile utilizzo di Pierotti con Helgason e N'Dri a sostegno di Krstovic. Ritorna dall'inizio Ramadani.

A Torino stasera trasferta che Ranieri dovrebbe affrontare inizialmente senza Dovbyk: ecco quindi la coppia Soulé-Shomurodov. Conferme in difesa e in regia con Paredes titolare, c'è Saelemaekers a destra. Vanoli rilancia Elmas con Vlasic e Lazaro alle spalle di Adams.

Tudor pensa dall'inizio a Kolo Muani, favorito su Vlahovic. Alle sue spalle Conceiçao e Yildiz. Tornano dalla squalifica Thuram e Savona, che potrebbe completare la difesa con Kelly e Alberto Costa. Di Francesco punta sulla coppia Yeboah-Gytkjaer, dubbi in difesa dove manca lo squalificato Idzes: Marcandalli possibile titolare, chance anche per Haps e Sverko.

L'ultima di campionato nella San Siro rossonera si gioca di più sugli spalti. Dopo la sconfitta in Coppa Italia con il Bologna, i sogni rossoneri per questa stagione sono ormai tramontati. I tifosi organizzai certamente hanno stavolta escogitato un modo nuovo per esprimere il proprio malcontento, lamentadosi 'in prima persona' di una stagione molto al di sotto delle aspettative; così, prima del fischio d'inizio i giocatori sugli spalti si sono disposti per realizzare la scritta "Go home", prima di abbandonare lo stadio in segno di protesta.