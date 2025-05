Atalanta-Parma, Udinese-Fiorentina, Empoli-Parma e MotoGp: le ultimissime

L'Atalanta già qualificata in Champions ospita il Parma ancora in piena lotta per non retrocedere. Probabili formazioni. ATALANTA (3-4-2-1): Rui Patricio; Kossounou, Hien, Djimsiti; Palestra, Sulemana, Brescianini, Ruggeri; Samardzic, Maldini; Retegui. PARMA (3-1-4-2): Suzuki; Circati, Vogliacco, Balogh; Keita; Delprato, Hernani, Sohm, Valeri; Pellegrino, Bonny.

Gara fondamentale per la Fiorentina in ottica europea. La Viola oggi in casa dell'Udinese. Probabili formazioni. UDINESE: (3-5-2) Okoye; Bijol, Kabasele, Solet; Ehizibue, Zarraga, Atta, Karlström, Zemura; Lucca, Davis. FIORENTINA (4-5-1): de Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri, Parisi; Dodo, Fagioli, Richardson, Mandragora, Gosens; Kean.

Bellissima sfida salvezza invece tra Empoli e Verona. Probabili formazioni. EMPOLI (3-4-2-1): Vásquez; Marianucci, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito. VERONA (3-4-1-2): Perilli; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Serdar, Bradaric; Suslov; Tengstedt, Amin Sarr.

Marco Bezzecchi su Aprilia vince il Gp di Silversone. Secondo Zarco su Honda, terzo Marc Marquez su Ducati che vince un duello avvincente con Morbidelli. Problema alla sua Yamaha per Quartararo, mentre cade Bagnaia: la sua gara è finita al quarto giro. Out anche Espargaró.