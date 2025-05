Torino-Roma, Lazio-Lecce, Venezia-Juve e Udinese-Fiorentina: le ultimissime

Finisce Torino-Roma con il risultato di 0-2. Claudio Ranieri ha riportato la Roma in Europa League portandola a sfiorare la qualificazione in Champions. Allo Stadio Olimpico Grande Torino, la vittoria porta la firma di Paredes su rigore e di Saelemaekers.

La Lazio è fuori dall'Europa e il Lecce è salvo. La Fiorentina vince a Udine e con gli stessi punti dei biancocelesti (65), ma con gli scontri diretti a favore, vola in Conference League. Beffa per Baroni, festa invece per Giampaolo che agguanta la salvezza anche grazie al gol di Coulibaly.

Il capitano Manuel Locatelli si carica la Juventus sulle spalle e la trascina in Champions League: i bianconeri vincono 3-2 al Penzo contro il Venezia grazie al rigore decisivo del centrocampista che manda i lagunari in Serie B. Termina 2-3 per la squadra di Tudor: subito Fila al 2' porta avanti il Venezia, pareggia Yildiz, poi Kolo Muani porta avanti i piemontesi. Haps firma il 2-2, Locatelli chiude le danze.

La Fiorentina vince e centra l'obiettivo Conference League. I viola approfittano del ko della Lazio e battono l'Udinese 3-2 per chiudere al sesto posto in classifica a quota 65 punti, gli stessi dei biancocelesti ma con il vantaggio negli scontri diretti. Il gol decisivo per conquistare la qualificazione per il quarto anno consecutivo è di Moise Kean, che chiude a quota 19 gol in campionato.