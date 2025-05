Lazio, Juve, Serie A e Bayer Leverkusen: le ultimissime

Il ko casalingo contro il Lecce ha portato la Lazio fuori dalle competizioni europee dopo otto anni consecutivi. Il club, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha chiesto scusa ai tifosi, assumendosi tutta la responsabilità del risultato finale: "Prima ancora di ringraziarvi per il sostegno costante, sentiamo il dovere di chiedervi scusa per questo finale di stagione che ha compromesso, irrimediabilmente, quanto di buono era stato costruito. In un campionato dalle due facce, con una prima parte anche esaltante, il risultato contro il Lecce ci ha lasciato fuori dalle competizioni europee dopo otto stagioni di qualificazioni consecutive. Le responsabilità sono nostre: Società, allenatore e squadra”.

Igor Tudor allenerà la Juventus anche in occasione del Mondiale per club. Dopo la partita contro il Venezia, che ha permesso la Juventus di conquistare la qualificazione in Champions League, l'allenatore aveva dichiarato la propria intenzione di non allenare i bianconeri negli Stati Uniti in caso di mancata conferma per la prossima stagione. Intervenuto a Sky Sport 24, l'agente del croato, Anthony Saric, ha rettificato: "Dopo le interviste a caldo ha parlato con Giuntoli: Igor rispetterà l'impegno preso di guidare la Juve al Mondiale per club”.

Qualche novità in vista per la prossima stagione della Serie A: il calendario di tutte le partite non verrà reso noto a luglio inoltrato. Già il 6 giugno, nel primo giorno del Festival della Serie A a Parma, verranno rese note le partite della prossima stagione.

Erik ten Hag è il nuovo allenatore del Bayer Leverkusen. Il tecnico olandese prende il posto di Xabi Alonso, che ha firmato con il Real Madrid. Ten Hag, reduce dall'esperienza al Manchester United, dove ha vinto la Coppa di Lega nel 2023 e la FA Cup nel 2024, ha firmato un contratto biennale.