Sinner, Lazio, Milan e Roland Garros: le ultimissime

Debutto con vittoria per Jannik Sinner al Roland Garros. Il numero uno al mondo, reduce dalla sconfitta in finale agli Internazionali, supera al primo turno dell'Open di Francia il padrone di casa Arthur Rinderknech, numero 72 del ranking Atp: 6-4, 6-3, 7-5 il punteggio per l'azzurro, ancora imbattuto nei Major nel 2025, dopo due ore e 17' di partita.

Dalla torre cadrà anche Baroni. Lotito e Fabiani pensano al cambio, ma non sarà lampo. Lotito e Fabiani incontreranno il tecnico nei prossimi giorni: I nomi? Siamo nel campo delle ipotesi pensabili o empiriche. Libero c’è Sarri, sarebbe un amarcord. Non ha squadra Thiago Motta, per quanto sia sotto contratto con la Juve. Su Vieira e Gilardino filtrano smentite.

Come anticipato dal presidente della federcalcio albanese, Armand Duka, sarà Igli Tare il nuovo dirigente cui i rossoneri si affidano per la ricostruzione. Questo il comunicato ufficiale pubblicato dal club rossonero: "AC Milan comunica di avere affidato il ruolo di Direttore Sportivo della Prima Squadra a Igli Tare, che riporterà all'Amministratore Delegato del Club, Giorgio Furlani".

Seconda giornata di match nel tabellone principale del Rolan Garros 2025. Sulla terra rossa di Parigi, in attesa di Sinner, la giornata odierna vede il nostro Giulio Zeppieri affrontare il fuoriclasse Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo, nel primo turno. Un match troppo duro per il mancino di Latina, numero 310 del ranking Atp, che cede in tre set (6-3, 6-4, 6-2) allo spagnolo.