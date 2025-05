Napoli, Atalanta, Sinner e Liga Portoghese: le ultimissime

Il Napoli è arrivato in Vaticano per l'udienza privata concessa da Papa Leone XIV. Il Santo Padre ha aperto subito con una battuta: "La stampa dice che io sono romanista. Ma benvenuti: quello lo dice la stampa, non tutto quello che leggete nella stampa è vero. Benvenuti! E congratulazioni per la vittoria del campionato! Una grande festa per la città di Napoli!".

Giornata importante in casa Atalanta, dove si decide il futuro di Gian Piero Gasperini. Il tecnico della Dea, che vanta attualmente un contratto fino al 30 giugno 2026, è chiamato a valutare la proposta di rinnovo messa sul piatto dalla famiglia Percassi.

Con qualche difficoltà in più rispetto al previsto, ma alla fine ce l'ha fatta Jannik Sinner ad approdare al secondo turno del Roland Garros. Sulla sua strada verso la finale ci sarà adesso il francese Richard Gasquet. La gara è in programma mercoledì 27 maggio sul campo Philippe Chatrier con orario ancora da definire.

Ancora polemiche in Portogallo dopo la conclusione del campionato e, soprattutto, la finale di coppa nazionale, che ha visto trionfare ancora una volta lo Sporting. Doppiamente beffato il Benfica, che non ha certo gradito l'arbitraggio nel corso dell'ultimo atto della Taça de Portugal. Le aquile, in segno di protesta nei confronti della Federazione, hanno annunciato ieri che non saranno disponibili "a ospitare le partite della Nazionale finché la verità sportiva non prevarrà nelle competizioni nazionali".