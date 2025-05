Lazio, Roma, Bologna e Roland Garros: le ultimissime

Ai lati opposti della panchina della Lazio sfilano Sarri e Gattuso. Il presidente e Fabiani sono appesi al primo. Nuovo spogliatoio, nuovi giovani da valorizzare, una stagione con una sola partita a settimana. In più un biennale da almeno 3 milioni, questa sarebbe l’offerta economica. Gattuso invece attende segnali. Si trova a Marbella in vacanza, è previsto un incontro con Lotito e Fabiani. Aspetta il segnale per partire.

Gasperini attende novità dalla sua casa a Torino sull’organizzazione dell’incontro che porterà o meno alla Roma. Filtra un cauto ottimismo sull’operazione, perché la trattativa economica è praticamente definita anche grazie al supporto di Ranieri. Il meeting potrebbe avvenire in giornata, al massimo domani se Gasp avesse comunque bisogno di ulteriore tempo per formalizzare l’uscita dalla Dea.

Italiano e il Bologna avanti insieme: è ufficiale il rinnovo del contratto "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027". Ad annunciarlo il club felsineo attraverso il comunicato ufficiale.

Fenomenale Matteo Gigante. Il tennista azzurro ha sconfitto nel secondo turno del Roland Garros, il greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-2, 6-4. Nel terzo turno Gigante affronterà il britannico Shelton.