Napoli, Milan, Roland Garros e Serie B: le ultimissime

È fatta, Conte resta al Napoli. L'incontro è stato positivo, a breve potrebbe arrivare il comunicato del club. Intanto De Laurentiis non ha aspettato a pubblicare il tweet di annuncio sul proprio profilo ufficiale: "Avanti tutta. Più forti di prima!".

C'è la 'fumata bianca': accordo trovato tra Milan e Massimiliano Allegri, che ha firmato il contratto e sarà il nuovo tecnico dei rossoneri. A breve arriverà l'ufficialità dell'accordo. Intanto il club ha salutato ufficialmente Conceicao che, in rossonero, ha vinto la Supercoppa italiana dopo una clamorosa rimonta in finale nel derby con l'Inter.

Jannik Sinner al Roland Garros ha superato in tre set anche un veterano come Richard Gasquet, all'ultimo match della carriera. Al terzo turno troverà il ceco Jiri Lehecka. La sfida è programmata per sabato 31 maggio con orario e campo ancora da definire.

Il Brescia è retrocesso in Serie C. Il verdetto arriva dal Tribunale Federale Nazionale che ha sanzionato il club con 4 punti di penalizzazione nella stagione corrente e altrettanti da scontare nella prima stagione utile a decorrere dal 2025/26 per la violazione di natura amministrativa. Frosinone salvo. Sei mesi di inibizione per il presidente del club Massimo Cellino e per il consigliere delegato della società Edoardo Cellino.