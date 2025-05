Lazio, Juve, Fiorentina e Giro d'Italia: le ultimissime

On Air

Lotito vuole strappare la firma di Sarri entro il weekend, è una corsa d’assalto. Ieri sera il diesse Fabiani ha incontrato Paolo Busardò, manager del Comandante, e l’avvocato Pellegrini, uomo di fiducia del tecnico, in un ristorante romano ai Parioli. Sarri non era annunciato al vertice, e infatti è rimasto a casa. Sul tavolo è stato messo un contratto di due anni a 2,8 milioni più bonus, lo stesso che l’allenatore aveva firmato nel 2021.

A tenere banco in casa bianconera è il possibile addio di Cristiano Giuntoli, Managing Director Football della Juve dalla stagione 2023/24. Secondo le ultime indiscrezioni, il futuro a Torino dell'ex direttore sportivo del Napoli sarebbe sempre più in bilico. La decisione definitiva verrà presa nelle prossime ore.

La Fiorentina sta precipitando in una crisi spaventosa. Non di risultati, non di gioco, ma una crisi di gestione che mette a rischio il suo futuro. Dopo le dimissioni di Palladino e il duro comunicato della Fiesole contro la società, anche Pradè starebbe pensando di fare un passo indietro.

Giro d’Italia, siamo alla stretta finale. Il tappone alpino propone tre cime alpine, ciascuna di sedici chilometri, ognuna con pendenze molto importanti. Qui i corridori saranno chiamati a dare fondo a tutte le loro energie per difendere o capovolgere una classifica che su queste strade può essere rivoluzionata. Si parte da Biella.