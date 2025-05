Roma, Inter, Roland Garros e Real Madrid: le ultimissime

Gian Piero Gasperini sempre più vicino alla Roma. Dopo l'incontro fiorentino con i dirigenti giallorossi Claudio Ranieri e Florent Ghisolfi e con il presidente Dan Friedkin, il 67enne tecnico piemontese si era preso del tempo per riflettere sull'offerta aspettando magari anche un 'rilancio' da parte della Juve, rimasta 'spiazzata' dalla permanenza di Antonio Conte al Napoli. Ma nelle ultime ore il tecnico che ha fatto grande l'Atalanta sembra aver rotto gli indugi e preso la strada verso Trigoria.

Alla vigilia di della finale di Champions League tra Inter e PSG, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per parlare di questa storica sfida: "Cosa dirò alla squadra? Non lo so, dipende da cosa mi dirà il mio cuore, per il resto ogni partita fa storia a sé: in campo non vanno il monte ingaggi o il fatturato, ma giocatori che sanno che dovranno essere molto attenti ai particolari. Sappiamo che le finali si decidono sugli episodi".

Sulla terra rossa del prestigioso Philippe-Chatrier torna in campo Jasmine Paolini, che conquista l'accesso agli ottavi di finale del Roland Garros. Tutto facile contro la lucky loser ucraina Yuliia Starodubtseva. La numero 4 del mondo si impone in due set, ora la sfida contro la vincente della sfida tra l'americana Pera e l'ucraina Svitolina.

Trent Alexander-Arnold è un nuovo giocatore del Real Madrid. I Blancos lo hanno ufficializzato con una nota sui propri canali: "Il Real Madrid CF e il Liverpool FC hanno raggiunto un accordo che legherà Trent Alexander-Arnold al nostro club per le prossime sei stagioni, dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2031".