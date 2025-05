PSG-Inter, Dzeko, F1, e Primavera: le ultimissime

Questa sera a Monaco avrà luogo la finale di Champions League tra PSG e Inter. Ecco le probabili scelte dei due allenatori: un dubbio per Luis Enrique in attacco con Doué favorito su Barcola. Inzaghi ritrova dal 1' Lautaro Martinez e Pavard: il francese è in vantaggio su Bisseck. 7 su 11 dovrebbero essere gli stessi titolari della finale persa 2 anni fa col Manchester City.

Dopo due stagioni, Edin Dzeko lascia il Fenerbahce. L'ex attaccante della Roma dice addio al club turco allenato da José Mourinho. Arrivato nell'estate del 2023 dopo l'esperienza all'Inter, il bosniaco è diventato subito il capitano della squadra per poi realizzare 46 gol e 18 assist in 99 partite tra campionato, coppe europee e coppe nazionali.

Ancora una prova modesta in vista delle qualifiche di sabato. Lewis Hamilton continua ad annaspare, e anche nelle libere del Gp di Spagna ha palesato notevoli difficoltà nel gestire la propria monoposto. Il pilota inglese, dopo la modesta prestazione in pista, ha comunicato al box Ferrari tutta la sua delusione. "La macchina è inguidabile”, ha urlato dalla propria monoposto.

L’Inter ha vinto il Campionato Primavera 2024-2025 battendo in finale la Fiorentina. I ragazzi nerazzurri - allenati dal tecnico Zanchetta - hanno dominato la sfida per l’assegnazione dello scudetto vincendo per 3-0: le reti del successo interista portano la firma di Bovo, Beranbruch e Lavelli.