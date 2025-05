Champions League, Sinner, Napoli e F1: le ultimissime

All'Allianz Arena di Monaco di Baviera la squadra di Luis Enrique travolge l'Inter di Simone Inzaghi che perde con un secco 5-0, grazie alle reti di Hakimi dopo appena 12 minuti (che chiede scusa e sceglie di non esultare per rispetto ai suoi ormai ex tifosi nerazzurri), poi alla doppietta di Doué e alle reti di Kvaratskhelia e Mayulu.

Per un posto nei quarti di finale Sinner affronterà Andrey Rublev, testa di serie numero 17 del tabellone. La sfida tra Jannik Sinner e Andrey Rublev, valida per gli ottavi di finale del Roland Garros, è in programma lunedì 2 giugno con campo e orario ancora da definire.

Il 2025 sarà senza dubbio ricordato tra gli anni più importanti della storia del Napoli, e non solo per la vittoria dello scudetto. A pochi giorni dal successo della squadra allenata da Antonio Conte, arriva anche la promozione in Primavera 1 dei ragazzi di Dario Rocco, che mettono definitivamente alle spalle l'amara retrocessione di due stagioni fa. Decisivo il 2-0 inflitto oggi alla Virtus Entella.

Uno-due McLaren, tutto come da pronostico. Pole position di Oscar Piastri davanti a Lando Norris. Prima fila tutta arancione a Montmelò. Bel colpo di Verstappen che si mette terzo, poi Russell che si conferma sempre molto veloce in qualifica. Hamilton sorride a metà: è quinto, poi Antonelli e Leclerc. Le Ferrari sempre lontane e mai in battaglia per le prime posizione. Domani il GP.