Serie B, PSG, Fiorentina e Giro d'Italia: le ultimissime

La Serie B si prepara all'ultimo atto. Al "Picco" scopriremo quale squadra accompagnerà il Sassuolo e il Pisa in Serie A. Si riparte dallo 0-0 della gara di andata.

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Cassata, Nagy, Bandinelli, Aurelio; Di Serio, F. Esposito. Allenatore: D’Angelo.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Folino, Ceccherini F., Antov; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vazquez, Azzi; De Luca, Johnsen. Allenatore: Stroppa.

Vera e propria guerriglia nella notte a Parigi e in Francia. E' durata tutta la notte tra esplosioni, fuochi d'artificio usati come armi contro le forze dell'ordine, gas lacrimogeni, auto in fiamme e quasi 500 arresti. Questo il bilancio della notte di festa a Parigi, scattata dopo il successo della squadra capitolina in Champions. C'è anche un decesso da registrare in città perché una donna in scooter è stata investita da un'auto durante i festeggiamenti ed è morta. I danni sono rilevanti un po' ovunque. Pesante il conto a fine nottata anche nel resto del paese, con un'auto che ha investito i passanti a Grenoble ferendo gravemente alcune persone e un ragazzo di 17 accoltellato e ucciso a margine dei festeggiamenti a Bordeaux.

Fiorentina, incendio nella notte al Viola Park: pompieri a lavoro fino all’alba. Interessato il primo piano di un edificio adibito ad alloggi: delle sette persone evacuate, quattro ragazzi e un adulto sono ricorsi alle cure dei sanitari

La città di Roma accoglie, come ormai sta diventando una tradizione, la carovana del Giro d'Italia per celebrare la conclusione di una corsa avvincente e ricca di emozioni. Il raduno di partenza sarà ai Fori Imperiali, ma il via sarà dato dalla Città del Vaticano dopo una lunga passerella che consentirà al gruppo di attraversare la città e raggiungere la Basilica. In Piazza San Pietro si è festeggiato al mattino il Giubileo delle Famiglie e la partenza dal Vaticano vuole essere un messaggio augurale a Papa Leone XIV la cui cerimonia di insediamento si è celebrata solo qualche settimana prima.