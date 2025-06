Inter, Roland Garros, Milan e Formula 1: le ultimissime

Ieri, al termine della finale persa dall’Inter contro il Psg, Davide Frattesi ha avuto un duro confronto con il tecnico Simone Inzaghi. Il centrocampista ha chiesto il motivo per il quale non era stato preso minimamente in considerazione nell’ultimo atto della Champions League. Pochi secondi carichi di tensione e amarezza, in cui il giocatore ha chiesto spiegazioni senza trovare soddisfazione al proprio interrogativo. Le frizioni tra tecnico e giocatore potrebberto avere ripercussioni sul futuro.

Si chiude l'avventura di Jasmine Paolini al Roland Garros. L'azzurra esce di scena contro l'ucraina Elina Svitolina agli ottavi di finale: 6-4, 6-7, 1-6 il punteggio conclusivo.

"Ici c'est Paris, félititations". Così Zlatan Ibrahimovic attraverso una storia su Instagram. Il Senior Advisor del Milan si è congratulato per la vittoria della Champions League da parte del Psg, che ha battuto 5-0 l'Inter in finale alla Football Munich Arena.

Nono appuntamento per il mondiale di Formula 1 che fa tappa in Catalogna, sul circuito di Montmelò per il Gp di Spagna. Dominio delle McLaren di Piastri e Norris, prima e seconda al traguardo. Terzo Leclerc, favorito dal problema alla power unit della Mercedes di Antonelli, che manda in pista la safety-car e gli consente di scavalcare nel finale Verstappen, per un sorpasso finito sotto inchiesta.