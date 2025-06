Inter, Italia, Torino e Ancelotti: le ultimissime

Dopo l'incontro andato in scena nel pomeriggio odierno, si attende soltanto il comunicato ufficiale per formalizzare la separazione tra Simone Inzaghi e l'Inter. Dopo aver comunicato la volontà di lasciare l'Inter dopo quattro stagioni, il tecnico ha accettato l'offerta ricevuta dall'Al Hilal.

Giovanni Di Lorenzo è stato il protagonista della conferenza stampa al centro tecnico federale di Coverciano, dove gli azzurri stanno preparando la partita d'esordio del girone di qualificazione al Mondiale del 6 giugno contro la Norvegia. "Conosciamo la qualità della Norvegia e dei loro attaccanti. La strategia sarà difendere tutti insieme e non singolarmente. L'obiettivo è tenere il più possibile il pallone per mettere in risalto le nostre qualità e per limitare le loro. L'Italia deve andare al Mondiale, non possiamo mancare la qualificazione per la terza volta consecutiva, sarebbe incredibile".

Torino e Fiorentina si contendono l’ex laziale Baroni. Il club granata nelle ultime ore avrebbe contattato anche l’ex allenatore dello Stoccarda e dell’Hoffenheim Pellegrino Matarazzo, tecnico italo-statunitense. Anche il Verona sta valutando la possibilità di tesserare Matarazzo nel caso in cui saltasse l’accordo per il prolungamento contrattuale di Zanetti.

In Brasile Carlo Ancelotti è diventato 'Carlinho'. “Mi hanno soprannominato così e mi piace”, confessa Carlo Ancelotti in un'intervista rilasciata ai microfoni di 'Vivo Azzurro TV' a pochi giorni dall'esordio sulla panchina della Nazionale brasiliana, in programma il 6 giugno sul campo dell'Ecuador in un match valido per la qualificazione ai Mondiali 2026.