Inter, Roland Garros, Milan e Italia: le ultimissime

Petar Sucic è un nuovo giocatore dell'Inter. Il centrocampista croato, classe 2003, è stato ufficialmente annuniciato dal club nerazzurro. Come recita la nota, "Petar diventa l'ottavo croato della storia nerazzurra, percorrendo la strada che unisce la Dinamo Zagabria e all'Inter".

Senza limiti, Sinner non si ferma e come l'anno scorso raggiunge di nuovo la semifinale del Roland Garros. Nel match dei quarti di finale Bublik non ha retto, ha provato a opporsi ma non c'è stata mai partita, chiusa in tre set (6-1, 7-5, 6-0) in un'ora e cinquanta minuti. In semifinale Sinner troverà Djokovic o Zverev.

Tijjani Reijnders si avvicina al Manchester City. Accordo in chiusura tra il club inglese e il Milan, come confermato da Sky Sport. Rossoneri pronti a sacrificare il centrocampista olandese per registrare un'importante plusvalenza e mettere da parte un tesoretto non indifferente per il mercato estivo.

Italia alle prese con l'emergenza difensiva in vista della sfida con la Norvegia di Haaland, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Ko anche Matteo Gabbia, che lascia spazio a Daniele Rugani, difensore di proprietà della Juventus reduce dal prestito all'Ajax.