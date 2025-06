Torino, Lazio, Italia e Roland Garros: le ultimissime

Marco Baroni è il nuovo allenatore del Torino. Accordo totale raggiunto con il club granata per un biennale. Il tecnico 61enne è quindi pronto per una nuova avventura dopo l'esperienza alla Lazio della scorsa stagione.

“La S.S. Lazio comunica di aver tesserato definitivamente il calciatore Nuno Albertino Varela Tavares, proveniente dall’Arsenal F.C. Il calciatore ha sottoscritto un contratto di lavoro fino al 30 giugno 2028”. Riscatto completato, la società biancoceleste ha accelerato la situazione in questi giorni. Nuno pronto a rimanere a Formello, salvo offerte clamorose. Lotito ha pagato 4,5 milioni di euro (prevista una percentuale del 35% sulla futura rivendita).

Non c'è pace per l'Italia. Dopo il ko di Gabbia, gli azzurri devono fare i conti con l'ennesima defezione, stavolta nel reparto offensivo. Alla vigilia del debutto nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026 in programma domani (venerdì 6 giugno) a Oslo contro la Norvegia, Spalletti dovrà fare a meno di Moise Kean a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra.

Per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner è in semifinale al Roland Garros. Sconfitto Bublik, ora c'è da affrontare Djokovic. La sfida, valida per la semifinale, è in programma venerdì 6 giugno sul Philippe Chatrier non prima delle ore 19:00.