Norvegia-Italia, Serie A, Atalanta e nuovo pallone: le ultimissime

Oggi alle 20.45 l'esordio degli azzurri nelle qualificazioni mondiali a Oslo, dove Spalletti pensa all'esordiente Coppola insieme a Di Lorenzo e Bastoni. Sulle fasce Zappacosta e Udogie, trequarti col dubbio Frattesi-Raspadori per affiancare Tonali alle spalle di Retegui. Solbakken deve decidere tra Schjelderup e Nusa nel tridente con Haaland e Sorloth. In ballottaggio anche 'l'italiano' Thorsby con Berg.

Tutto pronto per il sorteggio del calendario della Serie A 2025/26, in programma al Teatro Regio di Parma. Il calendario della Serie A 2025/26 sarà svelato oggi, venerdì 6 giugno, a partire dalle ore 18:30.

Ivan Juric si prepara a diventare il nuovo allenatore dell'Atalanta. L'ex tecnico di Roma, Torino ed Hellas Verona, reduce dalla sfortunata esperienza alla guida del Southampton, è pronto a prendere il posto del suo "maestro" Gian Piero Gasperini, recentemente approdato sulla panchina della Roma. La Dea ha scelto: oggi vertice decisivo per definire i termini dell’accordo.

Puma e Serie A presentano il nuovo pallone Orbita Enilive per la stagione 2025/26. Il design della sfera nasce da una precisa filosofia: ‘design with intention’ ovvero ogni colore e dettaglio grafico è stato scelto per celebrare il design italiano e in particolare la visione dell’architetto italiano Renzo Piano