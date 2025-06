Napoli, Inter, basket e Butinar: le ultimissime

Se per Raspadori le riflessioni sono in corso, è tracciata, o almeno sembra tale, la strada del futuro per il Cholito, Giovanni Simeone. Dopo tre stagioni, due scudetti e un amore incondizionato dato e ricevuto dalla città, l'argentino è pronto a partire per trovare continuità altrove. Non mancano le offerte. Simeone è nel mirino del Genoa, sarebbe un ritorno, ma anche del Torino.

Tempo di saluti anche per Tommaso Inzaghi, agente FIFA e figlio di Simone, che ha scelto di dedicare un messaggio social ai tifosi dell'Inter. Dopo aver recitato un ruolo da protagonista nella trattativa che ha portato il padre all'Al-Hilal, il giovane procuratore ha tracciato un bilancio dei quattro anni all'ombra di San Siro, non escludendo un possibile ritorno in futuro: "Forse è un arrivederci, forse un addio. Ma una cosa è certa: Milano rimarrà indelebile nel mio cuore”.

La semifinale scudetto fra Milano e Bologna pende ora dalla parte della Virtus. Gara 3 al Forum sorride alle Vu Nere, che vincono 78-68 e passano ora a condurre la serie per 2-1. Sabato il quarto round, ancora al Forum, col primo match-point a favore degli emiliani

Addio a Gianfranco Butinar. Il noto attore, comico e imitatore, è deceduto all’età di 51 anni a causa di un infarto mentre si trovava sul divano di casa in compagnia della moglie. I funerali si terranno sabato 7 giugno alle ore 15 presso la Parrocchia Santa Maria Regina Pacis di Ostia. Butinar era amato per le sue imitazioni di personaggi celebri tra cui Franco Califano, uno dei suoi cavalli di battaglia, Bruno Pizzul, Francesco Totti, Fabio Capello, Luciano Spalletti, Antonio Cassano e i radiocronisti di 'Tutto il calcio minuto per minuto', a cominciare da Ezio Luzzi.