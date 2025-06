Italia, Sinner, Serie A e Roland Garros: le ultimissime

All'Ullevaal Stadion di Oslo l'Italia crolla 3-0 contro la Norvegia, gara valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026, che partono subito in salita per gli Azzurri. Gli scandinavi fanno tutto nel primo tempo: a segno Sorloth, Nusa e Haaland. Zero punti in classifica nel gruppo I per la squadra di Spalletti che fiuta l'incubo play-off di marzo.

Jannik Sinner è in finale al Roland Garros! L'azzurro si è imposto su Djokovic in tre set per 6-4, 7-5, 7-6 in oltre tre ore di partita. In finale affronterà Alcaraz: appuntamento a domenica 8 giugno con inizio non prima delle ore 15.

Al Teatro Regio di Parma è andato in scena il sorteggio del calendario della prossima stagione del campionato italiano. La Serie A 2025/2026 della Roma partirà dall'Olimpico con la sfida contro il Bologna, la Lazio invece volerà a Como. Derby d'andata alla quarta giornata, ritorno alla 37a.

Jasmine Paolini e Sara Errani continuano a stupire. Le campionesse olimpiche di doppio battono agli Open di Francia la coppia formata da Mirra Andreeva e Diana Shnaider conquistando l'accesso in finale dello Slam francese dove troveranno la kazaka Anna Danilina e la serba Aleksandra Krunic.