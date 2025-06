Qualificazioni Mondiali, De Rossi, Roma e Roland Garros: le ultimissime

Dopo l'amarissima serata dell'Italia, oggi in campo scendono le altre nazionali impegnate nelle Qualificazioni per i Mondiali 2026. Alle 15 la sfida tra Bosnia Erzegovina e San Marino. Alle 18 sono in programma le sfide tra Andorra e Inghilterra e Malta-Lituania. In serata, alle 20.45 Albania-Serbia, Austria-Romania e Finlandia-Olanda.

Altra giornata di valutazioni, riflessioni e confronti ieri per il Parma, impegnato nella ricerca del nuovo allenatore. I primi allenatori contattati sono stati Daniele De Rossi e Alberto Gilardino.Il tecnico romano ha ricevuto dei consensi e dei feedback. De Rossi, tra l’altro, ha una gran voglia di tornare in panchina e di rimettersi subito in gioco.

Dopo la fine della stagione con la qualificazione all'Europa League grazie al lavoro del tecnico Claudio Ranieri e in attesa di quella nuova con Gian Piero Gasperini in panchina, Dan e Ryan Friedkin hanno voluto inviare un messaggio ai tifosi della Roma attraverso una lettera pubblicata sul sito ufficiale del club di cui sono proprietari.

La finale che tutto il mondo del tennis aspettava è finalmente realtà: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno nell’atto conclusivo del Roland Garros. La finale è in programma domenica 8 giugno sul campo Philippe Chatrier con inizio fissato per le ore 15:00.