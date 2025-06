Lotito, Vieira, MotoGP e Beckham: le ultimissime

. Scontri dialettici, battaglie su riforme, politica calcistica e tanto altro. E ora che la Nazionale va male , il numero uno della Figc è finito nel ciclone delle critiche. Il patron della Lazio, durante il Festival della Serie A, viene incalzato sulla questione azzurra: “Sono cambiati vari ct, ma è rimasto il presidente federale”, la domanda dei giornalisti. E il numero uno biancoceleste, alle prese con una partita di biliardino, risponde:Mancare il Mondiale sarebbe un dramma. Gravina? Quando la Lazio non funziona è colpa del presidente, fatevi una domanda e datevi una risposta. Se si tutelano certe posizioni, uno rimane lì a vita.”

Genoa e Vieira avanti insieme sino al 30 giugno 2027. Il club rossoblù si è accordato con il suo tecnico, attualmente in vacanza, per prolungare il contratto che sarebbe scaduto il 30 giugno 2026. Una mossa che mette fine a tutte le voci degli ultimi giorni che ha visto l'allenatore francese prima tra i possibili successori di Inzaghi all'Inter e poi tra gli elementi valutati dalla Fiorentina per sostituire Palladino.

MotoGP, Marc Marquez vince la gara Sprint, davanti al fratello Alex staccato di 2"080 e ad Aldeguer a 4"630. Morbidelli riesce a chiudere quarto, davanti ad Acosta. Ottavo Bezzecchi, 11° Quartararo, 12° Bagnaia.

Non capita tutti i giorni che un calciatore diventi Cavaliere della corona britannica. Stando alle ultime indiscrezioni che arrivano dal Regno Unito, Re Carlo sembra intenzionato a ufficializzare la cosa: rendere Beckham Sir David, un titolo che corona una carriera costellata di successi dentro e fuori dal campo.